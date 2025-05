Prova dos Casais define imunes e emparedados na formação da DR | Power Couple

A formação da próxima DR começa a tomar forma. O melhor desempenho na Prova dos Casais garantirá a imunidade para uma dupla na formação da DR do terceiro ciclo. Em contrapartida, os piores na prova ocuparão o primeiro lugar na berlinda. O segundo casal a integrar a DR será aquele com o pior desempenho acumulado nas provas e, consequentemente, o menor saldo no ranking. Para completar a formação da DR, o casal mais votado pelos outros participantes da Mansão também enfrentará a votação do público. Ainda, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites anunciaram o resultado da próxima Herança da DR. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!