Prova dos Casais define primeiros indicados a DR da semana | Power Couple

Três casais desistiram da Prova dos Casais: Silvia e André, Cris e Kadu, e Gretchen e Esdras. Estes últimos, como estratégia para ir à DR e testar suas teorias sobre o jogo. O pior desempenho entre os desistentes, definido pelo saldo do ranking, colocou um casal na berlinda. O casal com o pior saldo do ciclo também garantiu uma vaga na DR. Descubra quais duplas estão em perigo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!