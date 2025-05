Depois da Prova dos Homens, Fran e Junior ficaram por último no ranking dos casais. No entanto, muitas reviravoltas prometem acontecer nesta quarta-feira (7), com a Prova dos Casais e a formação da primeira DR da temporada. Não perca! É às 22h30, na tela da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!