Qual é o casal mais briguento? Pergunta do Quebra Power provoca treta entre casais | Power Couple

No Quebra Power deste domingo (4), Ana Paula e Antony receberam cinco dos seis votos como o casal mais briguento da edição. Mas, a treta mesmo veio de outros casais: Emilyn e Everton apontaram Giovanna e Diego como os mais treteiros e o clima esquentou. Os quatro trocaram acusações e subiram o tom. "No ao vivo, vocês se posicionam", disparou Giovanna. No final da rodada, Silvia e André foram eliminados por Cris e Kadu. Veja como foi!



