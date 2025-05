Que virada! Fran e Junior vencem a Prova dos Casais e estão imunes na DR | Power Couple

Fran e Junior venceram a primeira Prova dos Casais da temporada. Com uma margem de 17 segundos para os segundos colocados, o casal Bilu, que estava em último lugar no ranking, faturou o desafio do choque, recebeu R$ 20 mil na conta e garantiu a imunidade na primeira DR do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!