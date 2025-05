Rafa, Gui e Antony se dão mal em Prova dos Homens | Power Couple

A Prova dos Homens desta terça-feira (27) não estava fácil. Rafa, Gui e Antony não conseguiram completar a dinâmica por não ter batido com a sequência de prioridades de suas esposas. As mulheres pareceram não gostar muito das escolhas feitas pelos maridos. Será que gerou DR entre os casais?



