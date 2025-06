Rayanne aconselha Cris a não considerar tudo que Dhomini fala | Power Couple

O Quebra-Power mexeu com os ânimos da Mansão Power. No Quarto Pêssego, Carol falou com Tali e Rafa sobre algumas atitudes recentes de Silvia e André. Já Victor acredita que o casal Furlan está se aproximando de Nat e Eike por conta das Esferas do Poder. Cris ficou sentida com as falas de Dhomini na dinâmica, e Rayanne decidiu aconselhar a aliada. Logo em seguida, a atriz foi chamada para conversar com Tali, para falarem sobre a aproximação delas nas últimas semanas. Por fim, Nat e Eike analisam como usar as Esferas do Poder.



