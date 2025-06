Rayanne acredita que rivais não terão argumentos contra ela e os aliados | Power Couple

Enquanto conversavam na Suíte Power, Rayanne comentou com seus aliados que vai ser difícil os rivais encontrarem qualquer coisa contra eles de agora em diante. Já na sala, Adriana falava que Carol está tentando arranjar argumento contra ela, já que não pode mais atacar Dhomini. Mais tarde, Tali e Rayanne decidiram fazer uma brincadeira com Carol e Radamés.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!