Rayanne aposta alto em Victor na Prova dos Homens | Power Couple

O programa desta terça-feira (27) começou com as esposas na Sala de Apostas. Porém, antes delas iniciarem a dinâmica, Felipe Andreolli falou sobre a Herança da DR, que o casal Bilu deixou para Ana Paula e Antony. A herança era o casal escolhido pegar R$ 5 mil de uma outra dupla. Ana Paula não hesitou e pegou o dinheiro de Carol e Radamés. Logo após, Andreolli mostrou o ranking geral dos saldos. O destaque das apostas ficou para Rayanne, que confiou na sintonia do casal e apostou R$ 28 mil que Victor completaria a prova.



