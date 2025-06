Rayanne aprova escolha de veto de Cris e Kadu para Prova dos Casais | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, Dhomini comentou que não dá mais munição para seus rivais usarem contra ele. Enquanto isso na cozinha, Kadu revelou estar preocupado com o poder das esferas e Rayanne aproveitou o momento para ressaltar que Cris e o marido escolheram o casal certo para vetar. Na sala, Carol quis saber se Silvia estava tendo algum contato com Eike. Já na manhã desta terça-feira (17), a judoca compartilhou com Tali e Rafa a conversa que teve com a influenciadora fitness sobre o veto na Prova dos Casais.



