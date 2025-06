Rayanne é o destaque da Prova das Mulheres | Power Couple

Toquinha na cabeça e banho gelado! Foi a vez de Rayane tentar aquecer o banho de Victor. A miss seguiu as orientações do marido, teve algumas dificuldades, mas concluiu a prova. Depois foi a vez de Carol. A judoca pecou pelo perfeccionismo, derrubou os carvões, não concluiu a prova e perdeu R$ 17 mil. Por fim, foi a vez de Tali. A produtora decidiu fazer a prova com muita calma e perdeu tempo com a primeia leva. Na seguinte, com menos carvão, Tali precisou correr, derrubou os carvões e também não conseguiu terminar a prova.



