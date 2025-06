Rayanne e Silvia lavam roupa suja | Power Couple

Antes de executarem a Prova das Mulheres, Silvia decidiu expressar para Rayanne o seu descontentamento com as falas da miss para André, sobre cuidado com Adriana e Dhomini. Logo após, Rayanne também comentou que estava chateda por ter percebido um tratamento diferente de Carol e Tali. Ao que parece, o clima entre o grupo está cada vez mais instável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!