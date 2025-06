Rayanne e Victor convidam Silvia e André para café da manhã especial | Power Couple

Rayanne e Victor ganharam mais uma vez o café especial do Casal Power. Dessa vez, eles chamaram Silvia e André para aproveitarem o momento. Depois dos atores se emocionarem com as mensagens de amigos e familiares, o quarteto comentou que a Mansão está mais leve com a saída de Ana Paula e Antony.



