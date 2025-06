Rayanne e Victor são o casal Power do novo ciclo | Power Couple

Rafa Brites e Felipe Andreoli apareceram na Mansão Power para parabenizar os casais que voltaram da DR. Com isso, Ana Paula fez um comentário, que foi retrucado por Carol, e a situação gerou um bate-boca entre elas. Depois dessa breve discussão, os apresentadores anunciaram que Rayanne e Victor são o casal Power do novo ciclo. Eles também revelaram que Cris e Kadu ganharam a Herança da DR de Emilyn e Everton.



