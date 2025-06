Com um pouco menos de 3 minutos, Rayanne e Victor venceram a Prova dos Casais desta quarta-feira (25). A dupla teve um bom trabalho em equipe e se destacou por não apresentar nenhum erro no arremesso das bolas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!