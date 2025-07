Resumo Power: Décima semana é marcada pelas últimas provas da temporada | Power Couple

A décima semana na Mansão Power foi marcada pelas últimas provas da temporada: enquanto as mulheres tiveram que enfrentar baratas e cobras, os maridos tinham que mostrar todo o seu cavalheirismo. Já no Quebra-Power, cresceu a desavença entre Tali e Rafa e o casal Eikos, o que culminou na indicação de Nat e Eike para a DR pela produtora e pelo repórter, que conquistaram a Super Esfera do Poder. Por fim, a engenheira e o ator foram o nono casal eliminado.



