Rixa antiga! Giovanna e Diego indicam Emilyn e Everton para a DR | Power Couple

Giovanna e Diego, últimos colocados no ranking dos casais, indicaram Emilyn e Everton na primeira DR da temporada. Com uma rivalidade criada desde o primeiro dia, Diego relembrou a fala de Neguinho que gerou o conflito entre os casais. Segundo ele, o apresentador disse que esta seria a última semana deles no reality, dando indício de que o casal seria eliminado já no primeiro ciclo. Giovanna ainda complementou a fala do parceiro, dizendo que foi uma surpresa a forma como foram atacados. Emilyn e Everton responderam o casal e o apresentador se explicou: "Não retiro uma palavra do que falei. Mas, se vocês se ofenderam, eu peço desculpas”.



