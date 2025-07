Saiba qual é o primeiro casal finalista do Power Couple

E com uma diferença de um minuto e quatro segundos, Adriana e Dhomini venceram a última Prova dos Casais e estão na final do Power Couple! A dupla se saiu muito bem na atividade e o sonho da conquista do reality segue vivo. Por outro lado, Carol e Radamés se juntam a Rayanne e Victor, e Tali e Rafa e completaram a última DR do programa.



