'Silvia e o André caíram demais no meu conceito' | Power Couple

Aos poucos, os participantes estão criando ainda mais hipóteses sobre a forma de jogar dos outros competidores. Em conversa no quarto com Nat e Eike, Adriana disse que Silvia e Andre caíram em seu conceito e o motivo é por sentir que a produtora de eventos e o motorista estão sendo manipulados e fazendo o jogo de Carol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!