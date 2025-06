Silvia tira satisfação com Carol: ‘Vai me botar como fofoqueira?’ | Power Couple

Silvia foi tirar satisfação com Carol no Quarto Cupuaçu nesta quinta-feira (19). “Me deu uma raiva de você quando falou ‘não tem fofoquinha, não?’, com o Dhomini e o povo na sala. Vai me botar como fofoqueira?”. Junto de Tali, a judoca tentou se explicar. Em depoimento, a esposa de Radamés disse que perguntou em tom de brincadeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!