‘Soberbo e prepotente’, dispara Victor sobre Eike | Power Couple

Ao lado de Rafa Brites e Felipe Andreoli, os casais da DR falaram algumas verdades enquanto os participantes estavam ouvindo tudo na sala. “O Eike me decepcionou pelo comportamento soberbo, prepotente, e eu não esperava isso dele”, começou Victor. Rayanne concordou com o marido e acrescentou: “Ficamos bem surpresos com a atitude do Eike, com a do Dhomini também, era uma pessoa que eu não esperava algumas reações dele, então esses dois casais nos surpreenderam bastante negativamente”.



