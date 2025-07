Suspeito? Carol oferece café para Adriana | Power Couple

O fim do jogo parece estar mexendo com a cabeça dos participantes. Na manhã do último domingo (6), Carol e Radamés estavam preparando o café da manhã e, de maneira inesperada, ofereceram para Adriana e Dhomini. A atitude levantou suspeitas por parte da corretora. "Será que tão fingindo para ganhar voto?", questionou Adriana. "A gente tem que tomar um cuidado muito sério para eles não confundirem as coisas", afirmou Carol.



