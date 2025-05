Tá em choque? Primeira Prova dos Casais eleva a tensão entre os participantes do Power Couple

A primeira Prova dos Casais da temporada trouxe de volta um desafio já bastante conhecido pelos fãs do Power Couple. Para escapar da DR da semana, os participantes tiveram que mostrar que estão prontos para encarar a alta tensão da competição. Enquanto um ficou vendado e tentando quebrar as pinhatas rosas, o outro ficou orientando e direcionando o parceiro para fugir dos choques causados pelas caixas verdes. Quem completasse a prova no menor tempo, acumulava dinheiro na conta e se livrava da primeira votação da temporada. Assista!



