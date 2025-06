Tali aconselha casal Furlan a manter Adriana e Dhomini no Quarto Jaca | Power Couple

As conversas sobre jogo começaram logo cedo na Mansão Power nesta quinta-feira (19). André compartilhou com Tali e Rafa como está se sentindo estando na DR e também sobre a discussão que teve com Eike na votação. Logo em seguida, a produtora e o repórter foram conversar com o casal Furlan. Tali aconselhou Carol e Radamés a manterem Adriana e Dhomini no Quarto Jaca. Em seguida, o quarteto analisou como ficaria o jogo com a saída de cada casal que está na DR.



