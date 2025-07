A última Esfera do Poder terá um papel importante na reta final do jogo. Nessa última participação, os participantes teriam que dar um lance por ela, e quem desse o maior, teria o poder em mãos. E os grandes vencedores foram Tali e Rafa, que deram um lance de R$ 91 mil.



