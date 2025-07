Após Carol e Radamés escaparem da DR na última quinta-feira (3), Tali e Rafa resolveram fazer um café da manhã especial para o casal. A produtora e o repórter cantaram e performaram uma música infantil no quarto da dupla e, em seguida, distribuíram as delícias.



