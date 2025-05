Tali e Rafa voltam para casa e eliminam Bia e Gui | Power Couple

Tali e Rafa se juntaram a Emilyn e Everton e voltaram para a Mansão Power nesta quinta-feira (29). Com isso, Bia e Gui foram o quarto casal eliminado do Power Couple. A dupla eliminada se despediu emocionada. Com a eliminação vem a Herança da DR. A estudante e o ator escolheram Tali e Rafa para dar all in na segunda prova do ciclo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!