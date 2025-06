Tali escuta conversa de rivais e compartilha as informações com aliados | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, Eike disse que ainda não entende a justificativa de Tali para apontá-lo no último Quebra-Power e na votação desta quarta-feira (11). Adriana consolou o aliado e citou uma situação entre ela e André, que era semelhante. Tali acabou ouvindo a conversa e compartilhou com os aliados. O marido de Silvia não gostou do que ficou sabendo e prometeu que que irá apontar Adriana e Dhomini na próxima dinâmica. Mais tarde, a separação de comida gerou mais um desconforto entre os rivais.



