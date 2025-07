Tali, Rafa, Rayanne e Victor estão na última DR | Power Couple

A última DR do programa está quase formada! Tali e Rafa foram os primeiros a ocupar o banquinho da DR, com o pior desempenho na Prova dos Casais. Na sequência, Rayanne e Victor também não conseguiram se destacar entre os competidores e ocuparam a segunda posição na berlinda. Confira!



