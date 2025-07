Tali tenta animar Rafa após Prova dos Homens | Power Couple

Os ânimos ficaram mexidos na Mansão Power depois da Prova dos Homens. Rafa ficou bem chateado por não ter protegido Tali do jato de água e a produtora até tentou animar o marido. Já na Suíte Power, Rayanne ficou bem emotiva pelo fato de Victor ter concluído o desafio e também por perceber que eles fizeram todas as provas da temporada. Enquanto isso no Quarto Abacaxi, o casal Eikos e Adriana confabulavam sobre as Esferas do Poder.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!