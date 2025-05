Talira afirma que não sabe o motivo da rivalidade com Gretchen e Esdras | Power Couple

Após semanas de desavenças, Talira e Rafael aproveitaram o 'Quebra Power' para questionar Gretchen e Esdras sobre os motivos da rivalidade no jogo. “Tiveram diversos acontecimentos, e até hoje eu não sei o motivo de tudo isso ter começado”, disse Talira. Em resposta, Gretchen demonstrou disposição para esclarecer as razões que levaram a isso: “A hora que vocês quiserem... sentar e conversar assim, você olhando no meu olho, eu no seu e nesse tom”.



