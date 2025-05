Tanto faz na convivência! Giovanna e Diego analisam indecisos com Márcia Fu | Power Couple

Durante a dinâmica do "Rançômetro", Giovanna e Diego compartilharam suas avaliações sobre os casais restantes no Power Couple, utilizando a escala "tanto faz" para aqueles que não despertam forte sentimento. Bia e Gui foram apontados nessa categoria por se esquivarem de votações e posicionamentos claros no jogo. Gi e Eros também entraram na lista de "tanto faz" do casal eliminado, motivados por algumas decepções vivenciadas durante o confinamento. Tudo isso com os comentários ácidos e divertidos de Márcia Fu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!