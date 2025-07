Tensão toma conta da Mansão Power após formação da DR | Power Couple

Os participantes estavam com as emoções à flor da pele antes da formação da última DR. Adriana e Dhomini comemoraram muito a vaga na final. Já os adversários, que disputam a permanência na Mansão, fizeram especulações sobre qual seria a escolha do público. “Agora é ter um pensamento positivo, fé e acreditar no jogo que a gente fez até aqui”, disse Carol em depoimento. Apesar do resultado positivo, a corretora de imóveis revelou que não gostou de ver os competidores na berlinda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!