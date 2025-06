'Todo mundo está bonzinho demais', diz Adriana | Power Couple

Com o jogo chegando cada vez mais próximo do fim, Adriana reparou que agora os participantes estão mais seletivos em relação às confusões. "Todo mundo bonzinho demais", disse a influenciadora ao citar que, dessa forma, é fácil de tentar ganhar o programa. "Se eu soubesse que era para ser assim, eu tinha feito tudo [diferente]...", completou Adriana.



