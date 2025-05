'Todos que me atacarem injustamente vão receber minha pior versão', diz Carol | Power Couple

Emilyn e Everton resolveram colocar os pingos nos “is” com Carol e Radamés, antes da berlinda. O apresentador percebeu uma mudança no comportamento do ex-jogador de futebol e quis entender o que aconteceu. Radamés explicou, por sua vez, que, após ter se aproximado de Tali e Rafa, sentiu que o restante da casa se afastou. “Meu jogo não é com a casa, meu jogo é com o público”, começou a judoca. “Sim, eu sou ácida e espinhosa, todas as pessoas que me atacarem injustamente vão receber a minha pior versão“, acrescentou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.