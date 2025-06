Unidos para sempre! Confira como foi a Prova dos Casais | Power Couple

Se já não bastasse ficar colados o dia todo, nesta Prova dos Casais, as duplas estavam juntas num mesmo pijama para realizar tarefas dadas por Rafa Brites e Andreoli. Os primeiros foram Rayanne e Victor, que tiveram um pouco de dificuldade por conta da diferença de tamanho do casal. Cris e Kadu optaram por fazer a prova com calma, diferente de Nat e Eike, que foram bem velozes. Quem será que se saiu melhor?



