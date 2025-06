‘Veio passar por cima de tudo’, diz Adriana sobre jogo de Carol | Power Couple

Carol e Radamés deram o veredito sobre a divisão de quartos. O Casal Power resolveu deixar o quarto com banheiro para Cris e Kadu e manter Adriana e Dhomini, pela terceira vez consecutiva, no Quarto Jaca. “Por questão humana, de coração não colocaria [no Quarto Jaca], mas ela não joga com o coração, ela veio passar por cima de tudo para ganhar o prêmio”, avaliou a corretora de imóveis em depoimento.



