Mesmo vestido com a fantasia, completamente cega e aos tropeços, Rayanne se esforçou e, ao que parece, foi bem na Prova dos Casais. Já Carol e Radamés tiveram alguns problemas, principalmente com as orientações da judoca, que confundia direita e esquerda. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!