Veja o desempenho de Victor na Prova dos Homens | Power Couple

Paciência e a experiência com as filhas foram as peças chaves para que Victor conseguisse concluir a Prova dos Homens desse ciclo. Assim, na primeira parte, que era de guardar os objetos nas caixas, o ator foi rápido. Já na parte da montagem, ele demorou um pouco, mas logo concretizou. Com o resultado positivo, Victor ganhou os R$ 10 mil apostados por Rayanne.



