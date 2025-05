Veja quem votou em quem na formação da DR desta quarta-feira (21) | Power Couple

Na noite desta quarta-feira (21), os casais se reuniram mais uma vez na sala da Mansão Power para realizar a votação cara a cara de mais uma formação de DR. Veja quem votou em quem, como foram as justificativas, as tensões e os bate-bocas que rolaram!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!