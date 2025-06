Victor alfineta Everton: ‘Errou que não fomos para a DR’ | Power Couple

Victor não perdeu a oportunidade de alfinetar Emilyn e Everton após formação da DR: “Você errou que não fomos o primeiro Casal Power a ir para a DR”, disse. A dentista ficou irritada com a provação, enquanto o ator ria. Depois disso, Rayanne deu uma bronca no marido. Ainda, Radamés fez jus ao apelido que recebeu de Antony, se fantasiou de personagem e divertiu os participantes.



