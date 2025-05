‘Victor e Rayanne são o nosso próximo foco’, dispara Everton | Power Couple

Emilyn e Everton colocaram Rayanne e Victor na mira. O apresentador avaliou como positivo as pessoas acharem que o casal “não entende de jogo” e que "é influenciável”. Já com relação às estratégias de Carol e Radamés, Everton acredita que será opção de voto da casa inteira. Além disso, os participantes ficaram “chocados” ao verem a judoca e o jogador de futebol limpando a casa.



