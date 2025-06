Victor revela que está satisfeito em colocar Adriana e Dhomini no Quarto Jaca | Power Couple

Rayanne e Victor se tornaram o casal Power dessa semana e com isso eles tiveram a missão de fazer a divisão de quartos. Cris e Kadu ficaram em um quarto com banheiro, enquanto Adriana e Dhomini foram escolhidos para passar perrengue no Quarto Jaca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!