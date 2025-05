Victor se destaca na Prova dos Homens | Power Couple

Mesmo sem carta de habilitação, Eike fez um trajeto sincero, atrolpeou alguns pneus, mas concluiu a prova com velocidade. Porém, na hora de definir as prioridades, não deu muito certo. Na sequência, André foi para a pista e teve certa dificuldade com o carrinho. Também terminou o trajeto, e errou grande parte das prioridades. Mas o destaque ficou para Victor. O ator concluiu o trajeto com calma e montou suas prioridades. Na hora da conferência, o casal acertou 4 e ganhou R$ 28 mil. Outro casal que também participou foi Emilyn e Everton. O apresentador de rodeio foi mal na direção e acertou apenas 2 palpites.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!