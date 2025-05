'Viraram melhores amigos do Eike?', questiona Adriana | Power Couple

Ao anoitecer, parte dos casais se juntaram para fazer uma brincadeira. Rayanne chamou Eike para se juntar ao grupo, deixando Adriana indignada. A corretora de imóveis comentou com Gui sobre a forma rápida que Victor tentou se aproximar de Eike, entendendo que ele pode estar bem no game. "O que não faz o poder das esferas? Na semana passada só sentava do seu lado nas mesas, nas piadas. Chamou o Eike pra brincar hoje lá fora", disse Adriana para Ana Paula, Cris e Nat . Logo na sequência, esposa de Dhomini voltou a conversar com Gui, dessa vez sobre Carol. "Todas as coisas que ela falava que ela não faz com os outros embates que ela tem, ontem ela assumiu que ela fazia", disse o ator.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!