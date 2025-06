'Você é manipuladora', diz Carol para Adriana | Power Couple

Dando prosseguimento na dinâmica de apontamento, Adriana e Dhomini chamaram Cris e Kadu e mais uma vez o tema do debate foi sobre o banheiro. Dessa vez, o caso foi rapidamente resolvido. Mas o climão mesmo ficou para o embate entre Carol e Radamés com Adriana e Dhomini. A judoca disse que analisa as pessoas nas atitudes e colocou em xeque se o pedido de desculpas do empresário realmente foi sincero e disse que sentiu maldade no jeito de Adriana jogar, como manipuladora. "A única manipuladora do jogo aqui é você [Adriana]", disse Carol. "A única coisa que eu não sou nesse jogo", respondeu Adriana ao se defender das acusações.



