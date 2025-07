'Você estava descontrolado', disse Carol para Radamés | Power Couple

Com a situação quase insustentável, restou apenas a conversa para aliviar a crise. Com a cabeça um pouco mais fria, Carol desabafou para Radamés o que sentiu durante o ocorrido. "Você estava descontrolado", afirmou a judoca. Sem ter o que falar, o ex-jogador apenas pediu perdão. Já no quarto Uva, Adriana e Dhomini falaram sobre a atitude de Carol. "Não tem jeito de se enganar a respeito dela não, muito fria e calculista", afirmou o empresário.



