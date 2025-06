'Vocês já queriam votar na gente', diz Cris após ser votada | Power Couple

Convivência e os grupos foram as principais justificativas para os votos nessa semana. Ana Paula e Antony voltaram a atacar Cris e Kadu durante sua escolha de voto, por não concordarem com a forma como o casal tem lidado com o jogo. "Encontraram o seu grupinho, né?", disse o modelo. Na sequência, e seguindo o combinado com o grupo, Silvia e André votaram em Nat e Eike e deixaram o casal ainda mais perto da berlinda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!