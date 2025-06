'Vocês são as únicas pessoas que eu confio aqui', diz Tali | Power Couple

Em conversa no Quarto Uva, Tali desabafou e disse que as únicas pessoas que ela confia na Mansão é em Carol, Radamés, Silvia e Kadu. A produtora, ainda, questionou os aliados se o público a acharia falsa por ter uma boa convivência com o resto da casa. Já no lado externo da casa, o clima estava mais leve, ou melhor, em clima de casório. Eike contou aos participantes quando pediu Nat em casamento.



