‘Vou recomeçar’, diz Dhomini após resultado de DR | Power Couple

Dhomini, Ana Paula e Antony colocaram em pauta novamente a indignação da volta de André da DR. O empresário criticou a postura do motorista executivo no jogo, dizendo que ele deveria se posicionar mais. Enquanto a esposa do modelo destacou uma sensação de vitória por parte de seus adversários. “Vou considerar tudo o que foi falado aqui e vou recomeçar”, afirmou o marido de Adriana.



